Интегрированная графика в новых ноутбучных процессорах AMD будет быстрее, чем GeForce MX550

Ноутбуки и планшеты
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Интегрированная графика в новых ноутбучных процессорах AMD будет быстрее, чем GeForce MX550Показывают тесты
На днях NVIDIA анонсировала свои новые мобильные видеокарты GeForce RTX 2050, MX550 и MX570. При этом MX550 базируется на архитектуре Turing. Оказалось, что она уступит встроенной графике в процессорах AMD.
Мы уже писали, что в 3DMark Time Spy видеокарта MX550 набрала 2510 баллов. Коллеги из Hardware Times сравнили этот показатель с результатами интегрированной графики AMD RDNA 2. У последней набралось 2700 баллов. То есть встроенный GPU с лёгкостью превзошёл MX550.
Это разочаровывает, поскольку видеокарта будет запущена вместе с поколением Rembrandt в начале 2022 года, а дискретный графический процессор должен быть как минимум на 15-20% быстрее, чем интегрированные графические решения AMD.
Источник: Hardware Times