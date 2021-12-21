Интегрированная графика в новых ноутбучных процессорах AMD будет быстрее, чем GeForce MX550

Мы уже писали, что в 3DMark Time Spy видеокарта MX550 набрала 2510 баллов. Коллеги из Hardware Times сравнили этот показатель с результатами интегрированной графики AMD RDNA 2. У последней набралось 2700 баллов. То есть встроенный GPU с лёгкостью превзошёл MX550.

Это разочаровывает, поскольку видеокарта будет запущена вместе с поколением Rembrandt в начале 2022 года, а дискретный графический процессор должен быть как минимум на 15-20% быстрее, чем интегрированные графические решения AMD.