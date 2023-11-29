Интегрированный в MacBook Air кулер AirJet превратил его в «зверя», превосходящего MacBook Pro

Интегрированный в MacBook Air кулер AirJet превратил его в «зверя», превосходящего MacBook ProХороший ноутбук стал еще лучше
Технологические кудесники из Frore Systems стали подспорьем для пользователей MacBook Air, жаждущих максимальной производительности. Интегрировав свою систему охлаждения AirJet в MacBook Air на базе M2, эти инженеры позволили безвентиляторному ноутбуку сравняться по вычислительной мощности с его более дорогим аналогом - MacBook Pro.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Система AirJet бросила вызов традиционным ограничениям на охлаждение, превосходя их по компактности и надёжности, пишет Tom's Hardware. Наблюдая за тем, как 15-дюймовый MacBook Air побеждает в бенчмарке Cinebench R23, редакторы, остались в восторге от эффективности AirJet в поддержании пиковых рабочих температур.
Подробнее о замерах и способе установки вы можете прочитать в источнике, либо по этой ссылке.
Хотя Frore Systems еще не объявила о доступности продукта для потребителей, эта метаморфоза с MacBook Air - манящий взгляд в потенциальное будущее технологий охлаждения.