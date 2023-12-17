Intel Core Ultra, дисплей 2,5K 120 Гц: представлен ультрабук Lenovo Xiaoxin Pro 16 2024

Ультрабук оснащен системой охлаждения Fengshen, обеспечивающей эффективный отвод тепла при минимальном уровне шума. Сертификация Intel Evo гарантирует быстрое пробуждение из спящего режима и минимум 9 часов автономной работы при выполнении основных задач.

Благодаря 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельному накопителю емкостью 1 ТБ и широким возможностям подключения, включая порты Thunderbolt 4, HDMI 2.0 и USB Type-C, новейшее предложение Lenovo выглядит заманчиво.

Lenovo Xiaoxin Pro 16 2024 доступен для предзаказа в Китае по цене 5 799 юаней (примерно 819 долларов).