Intel подняла требования по качеству ноутбуков на своих процессорах

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 19:00
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Intel подняла требования по качеству ноутбуков на своих процессорахВышло третье поколение Intel Evo
В 2019 году Intel представила Project Athena — стандарт для производительных ноутбуков. Его целью было заставить производителей улучшать потребительские качества продуктов. Позже программу перезапустили и дали ей имя Intel Evo. Сегодня компания рассказала о третьем поколении инициативы.
Если коротко, то добавилось следующее: поддержка четырёх обязательных технологий для видеоконференций; стабильная работа в 25 распространённых задачах; 9+ часов реальной автономности; «пробуждение» менее чем за секунду; быстрая зарядка — 4 часа работы за 30 минут.
По программе Intel сотрудничает с 150 партнёрами. Они создали более 150 конструкций ноутбуков, соответствующих требованиям. Многие устройства, в частности, поддерживают 5G, что позволяет им работать по сети даже там, где нет Wi-Fi. Стандарту Intel Evo, например, соответствуют первые ноутбуки с гибкими экранами. Всё это выйдет в 2022 году.
Источник: Intel