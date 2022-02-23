Intel подняла требования по качеству ноутбуков на своих процессорах

По программе Intel сотрудничает с 150 партнёрами. Они создали более 150 конструкций ноутбуков, соответствующих требованиям. Многие устройства, в частности, поддерживают 5G, что позволяет им работать по сети даже там, где нет Wi-Fi. Стандарту Intel Evo, например, соответствуют первые ноутбуки с гибкими экранами. Всё это выйдет в 2022 году.