Intel представила первую отдельную видеокарту для ноутбуков

Iris Xe Max похожа на графический процессор, который встроен в чипсеты Tiger Lake. Видеокарта выполнена по той же графической архитектуре, у неё те же 96 вычислительных блоков, однако они работают на повышенной частоте — 1,65 ГГц. Ещё у Iris Xe Max есть собственная видеопамять объёмом 4 ГБ. Пропускная способность составляет 68 ГБ/с. Также у видеокарты есть поддержка интерфейса PCIe 4.0, DirectX 12.1, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.

Что интересно, ноутбук с Iris Xe Max и встроенной GPU в чипсете сможет применять с пользой сразу оба графических процессора для некоторых рабочих нагрузок.

Iris Xe Max должна стать доступна пользователям в ноутбуках Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 и Dell Inspiron 15 7000. Intel также добавила, что выпустит настольную дискретную видеокарту в первой половине 2021.