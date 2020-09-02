Intel представила процессоры 11-го поколения для ноутбуков

Что касается встроенной графики, то процессоры могут похвастаться новой архитектурой Xe, которая обещает прирост производительности в два раза по сравнению с предыдущим поколением. То есть графический чип может выдавать в два раза больший FPS в играх, чем процессоры 10-го поколения с дискретной видеокартой NVIDIA MX350.

Кроме того, процессоры Tiger Lake — первые чипы Intel с поддержкой шины PCIe 4.0, которая обеспечивает пропускную способность до 8 ГБ/с по четырём линиям. Новые модели также предлагают поддержку портов Thunderbolt 4.

В серии Tiger Lake представлены модели от Core i3 до Core i7. СМИ пишут, что будут выпущены пять процессоров с TDP в районе 12-28 Вт и четыре — с TDP 7-15 Вт. У флагманского чипа Core i7-1185G7 четыре ядра и восемь потоков, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, частоты от 3,0 до 4,8 ГГц.