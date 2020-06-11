Intel представила специальные процессоры для компьютеров с гибкими и двойными экранами

Intel Lakefield, по сути, однокристальная система, но сама Intel спокойно называет платформу процессором. Модели содержат одно ядро Sunny Cove и четыре ядра Tremont. Также Lakefield включает в себя GPU Gen11, собственную память DRAM и различные контроллеры. Процессорные ядра, кстати, изготовлены по 10-нм техпроцессу.

Чипы получаются компактными и подходят для «инновационных» компьютеров, например, со складными экранами или же с двумя дисплеями сразу. Впрочем и обычные ультрабуки могут работать на этой платформе.

Представлены были две модели — Core i3-L13G4 и Core i5-L16G7. Обе пятиядерные, работают на частотах 0,8-1,3-2,8 ГГц и 1,4-1,8-3,0 соответственно. В режиме ожидания платформы потребляют на 91% мощности меньше, чем Core i7-8500Y.

Пока известно о двух устройствах на новых процессорах. Это ноутбук Samsung Galaxy Book S и складной планшет Lenovo ThinkPad X1 Fold.