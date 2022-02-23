Intel рассказала о преимуществах своих ноутбучных процессоров над Apple M1

Intel утверждает, что новые процессоры P и U-серий быстрее фирменного чипа Apple M1. Для сравнения компания берёт модели Intel Core i7-1280P и Intel Core i7-1265U. Обе они превосходят M1, а Core i7-1280P находится примерно на одном уровне с M1 Pro. Всё это касается мультипоточной производительности. В просмотре веб-страниц оба процессора Intel и вовсе превосходят два чипа Apple, в редактировании фото (Photoshop) Core i7-1280P заметно лучше M1 Pro. В кроссплатформенном тесте CrossMark процессоры Intel тоже показывают лучшие результаты, чем Apple M1 и M1 Pro.