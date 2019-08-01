Intel выпустила новое поколение процессоров для ноутбуков

Новые процессоры специально «заточены» под поддержку искусственного интеллекта. Производитель называет их первыми платформами для поддержки ИИ на тонких и лёгких ноутбука, а также устройствах «2 в 1». Так, например, процессоры ускоряют работу нейронных сетей, чтобы обеспечить эффективную работу при автоматизированном улучшении изображений, индексации фотографий или создании фотореалистичных эффектов.

Кроме того, Intel Core 10-го поколения включают новую графику Intel Iris Plus. Она позволяет играть в игры в разрешении до 1080p и создавать контент в улучшенном качестве, например, редактировать видео в 4K.

Процессоры поддерживают технологию Intel Wi-Fi 6 (Gig+), обещающую скорость передачи данных свыше 1 Гбит/с, и Thunderbolt 3. Последний аппаратный интерфейс позволяет подключать к ноутбуку различные устройства через скоростные и универсальные разъёмы USB-C4.