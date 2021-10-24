Intel выпустит быстрейший процессор для ноутбуков

Речь пойдёт о модели Core i9-12900HK, которая является разблокированным процессором с 14 ядрами и 20 потоками. Это флагман новой линейки.

Тест показал, что процессор набрал наибольшее количество баллов среди всех известных мобильных чипов, выпущенных в этом году. Он обогнал Tiger Lake-H45, модели на Zen3 и даже Apple M1 MAX. Для сравнения использовали самые высокие оценки, которые есть во всей базе данных Geekbench.