Intel выпустит самый быстрый процессор для ноутбуков

Речь идёт о модели Core i9-13980HX. Это 24-ядерный процессор с восемью производительными и 16 энергоэффективными ядрами. Эта конфигурация уже используется в серии Core i9 для настольных ПК.

Отметим, что серия HX с более высоким TDP 55 Вт, чем у большинства популярных игровых процессоров (45 Вт), предназначена для игровых ноутбуков высокого класса. В большинстве случаев такие системы оснащены флагманскими дискретными видеокартами.

Ожидается, что новый процессор будет разгоняться до 5,6 ГГц, что на 600 МГц больше, чем у i9-12950HX, и на 200 МГц — чем у i9-13900HX, который на данный момент является самым быстрым из известных процессоров Alder Lake-HX. Скорее всего, новинку покажут на выставке CES 2023.