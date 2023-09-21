Intel захотела следить за людьми через веб-камеру ноутбука ради экономии энергии

Технология, получившая название Intel Intelligent Display, направлена на снижение энергопотребления «без ущерба для удобства работы пользователя». Она включает в себя систему, которая использует камеру ноутбука для определения того, стоит ли пользователь перед экраном. Если камера определяет, что пользователь отвернулся, она снижает яркость и частоту обновления экрана. Если пользователь повернут спиной, экран полностью выключается.

Кроме того, Intelligent Display может регулировать частоту обновления экрана и другие настройки дисплея в зависимости от просматриваемого контента, что позволяет оптимизировать энергопотребление. По оценкам Intel, эти функции энергосбережения позволяют снизить расход заряда батареи ноутбука на 24%. Если же частота обновления зависит от пользователя и запускает современный режим ожидания, то экономия может достигать 42%.

Intel планирует предложить эту технологию производителям ПК для различных типов дисплеев, включая OLED, ЖК и Mini-LED панели. Ожидается, что она появится в ноутбуках, оснащенных новыми Intel Core Ultra Meteor Lake.