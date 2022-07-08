iPad mini 6 перестал заряжаться после свежего обновления

Сообщается, что Apple уже отправила распоряжение в авторизованные сервисные центры, в которой сообщается о проблемах с зарядкой iPad mini 6 после обновления до iPadOS 15.5. Производитель советует сервисным центрам и розничным продавцам предложить покупателям просто перезагружать устройство в качестве временного решения, пока компания проводит расследование.

Отмечается, что аппаратная замена iPad или его батареи не решит проблему, поскольку дело в ошибке программного обеспечения. Скорее всего, Apple исправит эту ошибку в версии iPadOS 15.6 до конца июля.