iPad Mini 7 и Lenovo Legion Y700 (2024) сравнили: кому какой планшет подойдет

iPad Mini 7 и Lenovo Legion Y700 (2024) сравнили: кому какой планшет подойдетА какой бы выбрали вы?
iPad Mini 7 имеет размеры 195.4×134.8×6.3 мм и весит 293 грамма. Он оснащен 8.3-дюймовым Liquid Retina дисплеем с разрешением 2266×1488 пикселей и яркостью до 500 нит. Дисплей поддерживает технологии True Tone и P3 Wide Color, а корпус выполнен из алюминия. Lenovo Legion Y700, с другой стороны, чуть крупнее с размерами 207.1×128.1×7.9 мм и весом 375 грамм. Его 8.8-дюймовый IPS LCD дисплей имеет разрешение 1600×2560 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Корпус Y700 выполнен из пластика и имеет «геймерский стиль».
iPad Mini 7 работает на процессоре Apple A17 Pro с 6 ядрами CPU и 5 ядрами GPU. Он подходит для профессиональных приложений и игр. У него 8 ГБ оперативной памяти и варианты хранения 64 ГБ или 256 ГБ, без возможности расширения. Lenovo Legion Y700 использует процессор Snapdragon 870, который подходит для игр, но не так мощен, как A17 Pro. У него 12 ГБ оперативной памяти и варианты хранения 128 ГБ или 256 ГБ, с возможностью расширения через microSD до 1 ТБ.
Камеры не самые сильные стороны устроств, но у iPad Mini 7 основная камера на 12 МП, поддерживающая запись 4K видео, и фронтальная камера также на 12 МП, ау Lenovo Legion Y700 основная камера на 13 МП и фронтальная камера на 8 МП.
iPad Mini 7 имеет емкость батареи 5078 мАч, что обеспечивает до 10 часов работы, и поддерживает зарядку 20W через USB-C. Lenovo Legion Y700 предлагает большую емкость батареи в 6550 мАч, позволяя работать до 12 часов, и поддерживает быструю зарядку мощностью 45W
И пока iPad Mini 7 стоит около $ 650 за версию с 64 ГБ, Lenovo Legion Y700 начинается от $ 500 за версию с 128 ГБ.
Так кому что подходит? iPad Mini 7, пишет издание, будет отличным выбором для профессионалов, студентов и творческих людей, которые ценят интеграцию с другими устройствами Apple. В то время как Lenovo Legion Y700 лучше подойдет геймерам и тем, кто ищет доступное устройство для развлечений и повседневного использования с хорошими характеристиками.