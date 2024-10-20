iPad Mini 7 и Lenovo Legion Y700 (2024) сравнили: кому какой планшет подойдет

Камеры не самые сильные стороны устроств, но у iPad Mini 7 основная камера на 12 МП, поддерживающая запись 4K видео, и фронтальная камера также на 12 МП, ау Lenovo Legion Y700 основная камера на 13 МП и фронтальная камера на 8 МП.

iPad Mini 7 имеет емкость батареи 5078 мАч, что обеспечивает до 10 часов работы, и поддерживает зарядку 20W через USB-C. Lenovo Legion Y700 предлагает большую емкость батареи в 6550 мАч, позволяя работать до 12 часов, и поддерживает быструю зарядку мощностью 45W

И пока iPad Mini 7 стоит около $ 650 за версию с 64 ГБ, Lenovo Legion Y700 начинается от $ 500 за версию с 128 ГБ.

Так кому что подходит? iPad Mini 7, пишет издание, будет отличным выбором для профессионалов, студентов и творческих людей, которые ценят интеграцию с другими устройствами Apple. В то время как Lenovo Legion Y700 лучше подойдет геймерам и тем, кто ищет доступное устройство для развлечений и повседневного использования с хорошими характеристиками.