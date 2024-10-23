iPad mini 7 получил функцию беспроводного восстановления

Опубликовано 23 октября 2024, 18:341 мин.
iPad mini 7 получил функцию беспроводного восстановленияУдобно? Да
iPad mini 7, оснащенный A17 Pro, получил ту же систему беспроводного восстановления, что и модели iPhone 16. Эта новая функция позволяет пользователям восстанавливать прошивку устройства по беспроводному методу с другого iPhone или iPad.
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Подобно iPhone 16, iPad mini 7 имеет раздел RecoveryOS в своей прошивке iPadOS 18. Когда устройство переходит в режим восстановления, его можно поместить рядом с другим iPhone или iPad для запуска процесса восстановления прошивки.
Хотя только модели iPhone 16 и iPad mini 7 могут быть восстановлены по беспроводному методу, любой iPhone или iPad с iOS 18 можно использовать для восстановления сломанного устройства. Эта система восстановления была первоначально представлена для Apple Watch с iOS 15.4 и watchOS 8.5, а затем расширена до Apple TV с iOS 17 и tvOS 17.