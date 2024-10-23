iPad mini 7 получил функцию беспроводного восстановления

Подобно iPhone 16, iPad mini 7 имеет раздел RecoveryOS в своей прошивке iPadOS 18. Когда устройство переходит в режим восстановления, его можно поместить рядом с другим iPhone или iPad для запуска процесса восстановления прошивки.

Хотя только модели iPhone 16 и iPad mini 7 могут быть восстановлены по беспроводному методу, любой iPhone или iPad с iOS 18 можно использовать для восстановления сломанного устройства. Эта система восстановления была первоначально представлена для Apple Watch с iOS 15.4 и watchOS 8.5, а затем расширена до Apple TV с iOS 17 и tvOS 17.