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iPad получил собственную операционную систему

iPadOS
Apple продолжает рассказывать об обновлениях операционных систем для своих устройств на конференции для разработчиков WWDC. Теперь стало известно, что компания снабдила iPad собственной операционкой — iPadOS.

Компания, которая уже давно позиционирует свои планшеты как достойную альтернативу компьютерам, наконец избавила их от мобильной операционной системы. iPadOS независима от iOS 13 и имеет много интересных функций.

В частности, благодаря операционке, iPad можно будет использовать в качестве второго экрана для Mac. На самом планшете теперь стала гораздо удобнее работа с окнами: можно, например, открыть небольшое всплывающее окно с мессенджером поверх основного приложения. Есть поддержка и сторонних приложений.

Сайты в браузере Safari на iPad будут открываться в десктопной версии. Видимо, для того, чтобы сделать планшеты ещё более похожими на компьютеры. Управление iPad тоже улучшилось. Так команды копирования и вставки можно выполнять жестами при помощи трёх пальцев.

Однако, управлять планшетом можно и старым добрым стилусом. Он стал работать на 11 миллисекунд быстрее.

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