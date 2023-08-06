iPad превратили в экран для Playstation

iPad превратили в экран для PlaystationПравда, касается это не всех планшетов
Мечта о портативной приставке на время отпуска может наконец-то осуществиться благодаря обновлению iPadOS 17. Новая функция позволяет использовать внешнюю камеру в качестве веб-камеры для iPad. Эта возможность, которая пока находится в стадии бета-тестирования, но будет выпущена в середине сентября, позволяет обходными путями использовать iPad в качестве монитора для вашего Playstation.
Магия происходит с помощью платы видеозахвата. Для настройки необходимо иметь iPad с портом USB-C, iPadOS 17, карту видеозахвата и приложение Capture Pro, которое пока находится в стадии тестирования, но может быть загружено с помощью Testflight.
После всех хитросплетений iPad работает как дисплей игровой консоли с нулевой задержкой и звуком, поступающим через динамики.
Более подробную инструкцию вы можете найти в источнике, либо посмотреть видео ниже.