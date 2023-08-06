iPad превратили в экран для Playstation

Магия происходит с помощью платы видеозахвата. Для настройки необходимо иметь iPad с портом USB-C, iPadOS 17, карту видеозахвата и приложение Capture Pro, которое пока находится в стадии тестирования, но может быть загружено с помощью Testflight.

После всех хитросплетений iPad работает как дисплей игровой консоли с нулевой задержкой и звуком, поступающим через динамики.

Более подробную инструкцию вы можете найти в источнике, либо посмотреть видео ниже.