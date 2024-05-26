iPad Pro M4 OLED оказался планшетом почти без недостатков

Новинка iPad Pro существует в двух версиях. С диагональю 11 и 13 дюймов. Также есть версия с eSIM и без неё. Кроме того, теперь конфигурации со 128 ГБ памяти нет, а в топовых версиях на 1, 2 ТБ теперь не 8, а 16 ГБ оперативной памяти. Максимальная версия будет стоить 3077 долларов в США и 3600 евро в Европе. Это примерно 280 и 350 тысяч рублей соответственно.

С характеристиками моделей вы можете ознакомиться на изображении ниже.

В Европе и Великобритании теперь вместе с новым планшетом нет кабеля питания для зарядки. Также в коробке лежит кабель, тряпочка (но только у версии с нано-покрытием). Правда, если вы не хотите ничего поцарапать, то протирать дисплей придётся только этой тряпочкой.

Ничего фундаментального нового с точки зрения дизайна у iPad Pro 2024 года вы не найдёте.

Размер аккумулятора у 13-дюймовой версии уменьшился: стало 39 ватт-часов вместо 41. Однако на этом планшете стоит также энергоэффективный М4, экран с большим запасом яркости, поэтому держит заряд он столько же, сколько и предшественник. У 11-дюймовой модели ёмкость батареи увеличилась до 31,5 ватт-часов, увеличилась мощность, энергоэффективность. При этом iPad держит заряд столько же, сколько и старый, но сам по себе он тоньше и легче.