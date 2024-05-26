iPad Pro M4 OLED оказался планшетом почти без недостатков

iPad Pro M4 OLED оказался планшетом почти без недостатковВот в чём его особенности
Новинка iPad Pro существует в двух версиях. С диагональю 11 и 13 дюймов. Также есть версия с eSIM и без неё. Кроме того, теперь конфигурации со 128 ГБ памяти нет, а в топовых версиях на 1, 2 ТБ теперь не 8, а 16 ГБ оперативной памяти. Максимальная версия будет стоить 3077 долларов в США и 3600 евро в Европе. Это примерно 280 и 350 тысяч рублей соответственно.
С характеристиками моделей вы можете ознакомиться на изображении ниже.
В Европе и Великобритании теперь вместе с новым планшетом нет кабеля питания для зарядки. Также в коробке лежит кабель, тряпочка (но только у версии с нано-покрытием). Правда, если вы не хотите ничего поцарапать, то протирать дисплей придётся только этой тряпочкой.
Ничего фундаментального нового с точки зрения дизайна у iPad Pro 2024 года вы не найдёте.
Размер аккумулятора у 13-дюймовой версии уменьшился: стало 39 ватт-часов вместо 41. Однако на этом планшете стоит также энергоэффективный М4, экран с большим запасом яркости, поэтому держит заряд он столько же, сколько и предшественник. У 11-дюймовой модели ёмкость батареи увеличилась до 31,5 ватт-часов, увеличилась мощность, энергоэффективность. При этом iPad держит заряд столько же, сколько и старый, но сам по себе он тоньше и легче.
У фронтальной камеры iPad Pro появилась альбомная ориентация. Поэтому созвоны с использованием клавиатуры станут удобнее. Однако всё равно разрешение осталось Full HD, а угол обзора можно менять лишь после остановки записи. Что касается задней камеры, то компания Applе убрала ультраширик, оставила только ширик на 12 МП, причём фотки с него получаются такие же, как на старые модели. Также на задней панели есть датчик освещённости, лидар, новая вспышка трутон. За счёт этого вы будете качественно фотографировать документы при любом освещении.
Также вам придётся вместе с iPad Pro покупать новый стилус Pencil Pro, так как старый уже не поддерживается.
Звук у новинки стал лучше. При этом так и не появилось влагозащиты.
Что касается экрана, то он изменился сильно. Теперь в обеих версиях стоит OLED, причём с технологией Tandem OLED, которая повышает яркость дисплея, снижает риск выгорания, увеличивает энергоэффективность. Есть также версии с 1, 2 ТБ памяти и специальным антибликовым покрытием.
Выводы
Компания Apple намекает нам на значительные обновления. Например, нас точно ждёт обновление самой iPadOS. Также не совсем понятно, почему всё ещё нет специального чехла с откидной ножкой для iPad. Ведь это в разы облегчит работы тем, кто покупает планшет без клавиатуры.