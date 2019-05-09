Исследование: людям не нужны никакие планшеты, кроме iPad

Количество поставок планшетов в период с января по март упало на 5% по сравнению с предыдущим годом. В физическом выражении за первый квартал было продано 36,7 миллионов штук. Apple нарастила поставки на 9%, благодаря выходу новых iPad в марте. Теперь доля компании среди общего количества поставок составляет 27,1%.

Второе место занимает Samsung с 13,1-процентной долей. Компания пережила падение продаж на 9%. Так же, как и Apple, смогла нарастить поставки на 8% Huawei. Тем не менее доля компании равна лишь 9,6%.

Таким образом, наиболее стальные показатели получились только у Apple. Компания не испытывает проблем со спросом на свои планшеты.