Исследование: россияне переходят с дешёвых ноутбуков на дорогие смартфоны

Эксперты компании «Связной | Евросеть» подсчитали, что в первом квартале текущего года россияне купили всего 479 тысяч ноутбуков на общую стоимость 18,3 миллиарда рублей. Год назад эта сумма была больше на 1%, а вот количество проданных ноутбуков — на 10%. Это значит, что теперь россияне стали покупать ноутбуки реже, но зато выбирать более дорогие модели. Средняя цена по итогам квартала оказалась равна 38,1 тысяче рублей.

Кроме того, в первом квартале 2019 увеличились продажи смартфонов: на 8% в штуках и на 13% в деньгах. Как считает вице-президент компании «Связной | Евросеть», россияне теперь предпочитают покупать технологичные смартфоны, которые вполне могут заменить ноутбук.