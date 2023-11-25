История 12-летнего ноутбука ThinkPad, который отказывается «умирать»Или почему не стоит их недооценивать
Энтузиаст рассказал про свой ноутбук ThinkPad стоимостью 200 долларов, который пережил не один, а два MacBook. В мире, где доминируют дорогие и броские ноутбуки, эта неубиваемая машина выдержала испытание временем. Его историю (оригинал вышел для Medium) поведали на Хабре.
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Приобретенный в 2018 году из-за своей надежности и возможности модернизации, древний ThinkPad стал символом долговечности для автора оригинальной статьи. Несмотря на вес и низкое разрешение экрана, это рабочая лошадка для решения интернет-задач, видеозвонков и даже легкого редактирования звука. В то время как его более изящные собратья нуждаются в ремонте и замене, этот бюджетный боец продолжает жить, доказывая, что иногда старые варианты являются лучшими.
Если вы устали от дорогих гаджетов, которые не выдерживают испытания временем, встречайте ThinkPad, который смеется в лицо устареванию. И советуем прочитать полную историю этого выносливого ноутбука, который продолжает процветать даже после 12 лет службы.