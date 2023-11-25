История 12-летнего ноутбука ThinkPad, который отказывается «умирать»

Приобретенный в 2018 году из-за своей надежности и возможности модернизации, древний ThinkPad стал символом долговечности для автора оригинальной статьи. Несмотря на вес и низкое разрешение экрана, это рабочая лошадка для решения интернет-задач, видеозвонков и даже легкого редактирования звука. В то время как его более изящные собратья нуждаются в ремонте и замене, этот бюджетный боец продолжает жить, доказывая, что иногда старые варианты являются лучшими.

Если вы устали от дорогих гаджетов, которые не выдерживают испытания временем, встречайте ThinkPad, который смеется в лицо устареванию. И советуем прочитать полную историю этого выносливого ноутбука, который продолжает процветать даже после 12 лет службы.