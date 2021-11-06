Из-за ошибки ноутбуки на Windows 11 показали 103% заряда

Это не единственное проявление бага в Windows 11. Другие известные проблемы включают в себя то, что батареи не заряжаются выше определённого уровня, время автономной работы может резко сокращаться, ОС не показывает точные данные по использованию батареи в Windows 11.

Чтобы исправить подобные ошибки, некоторые пользователи предлагают вручную установить систему вместо автоматического обновления с Windows 10 до Windows 11.

Возможно, позже Microsoft выкатит патч, который исправит ошибки. До тех пор не удивляйтесь, если увидите что-то подобное.