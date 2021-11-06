Из-за ошибки ноутбуки на Windows 11 показали 103% заряда

Ноутбуки и планшеты
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Из-за ошибки ноутбуки на Windows 11 показали 103% зарядаЕсть и другие проблемы
Пользователь Reddit показал скриншот своего ноутбука с Windows 11. На нём виден любопытный баг системы.
В области уведомлений у ноутбука значилось, что он полностью заряжен на 103%.
Это не единственное проявление бага в Windows 11. Другие известные проблемы включают в себя то, что батареи не заряжаются выше определённого уровня, время автономной работы может резко сокращаться, ОС не показывает точные данные по использованию батареи в Windows 11.
Чтобы исправить подобные ошибки, некоторые пользователи предлагают вручную установить систему вместо автоматического обновления с Windows 10 до Windows 11.
Возможно, позже Microsoft выкатит патч, который исправит ошибки. До тех пор не удивляйтесь, если увидите что-то подобное.
Источник: Gizchina