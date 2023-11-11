Как Apple смогла защитить MacBook Pro от «жирных» пальцев

Но проверять все равно не стоит

Новый MacBook Pro - это не просто обновление техники. Самое заметное изменение? Новым черный цвет, и да, с ним не все так просто. Apple, всегда стремящаяся к инновациям, утверждает, что этот новый оттенок имеет специальное анодирование, которое не просто красиво выглядит - оно предназначено для борьбы с отпечатками пальцев.