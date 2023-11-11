Как Apple смогла защитить MacBook Pro от «жирных» пальцев

Как Apple смогла защитить MacBook Pro от «жирных» пальцевНо проверять все равно не стоит
Новый MacBook Pro - это не просто обновление техники. Самое заметное изменение? Новым черный цвет, и да, с ним не все так просто. Apple, всегда стремящаяся к инновациям, утверждает, что этот новый оттенок имеет специальное анодирование, которое не просто красиво выглядит - оно предназначено для борьбы с отпечатками пальцев.
Согласно микроскопическому исследованию iFixit, ключ к разгадке кроется в том, что Apple поняла: чтобы добиться истинно черного цвета ноутбука, необходимо усилить матовость. Благодаря травлению уже анодированной поверхности рассеивание света становится просто невероятным, в результате чего получается матовая черная поверхность, которая почти не оставляет на себе отпечатков пальцев. Слегка бугристая поверхность не позволяет поту и маслу с ваших пальцев оставлять следы, придавая вашему ноутбуку «вечно» свежий вид.