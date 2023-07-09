Как играть в игры на бюджетных ноутбуках Chromebook

Пользователи могут получить доступ к веб-играм через браузер, а также к играм для Android через Play Store. Кроме того, бета-версия Steam теперь поддерживается ноутбуками Chromebook, позволяя пользователям играть в сотни игр из своей библиотеки. Чтобы получить доступ к Steam, пользователям необходимо переключиться на бета-канал ChromeOS и включить соответствующий флаг. Другой вариант - установить приложение Steam Link, которое позволяет пользователям транслировать игровой процесс с другого компьютера в той же сети Wi-Fi.

Наконец, облачные игровые сервисы легко доступны на Chromebook, обеспечивая удобный и доступный способ наслаждаться играми. Достаточно вспомнить тот же Xbox Game Pass, у которого вполне обширная библиотека.