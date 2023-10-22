Как Linux проник в премиум-ноутбуки Dell

Как Linux проник в премиум-ноутбуки DellОстальные компании пока не торопятся следовать ее примеру
Dell уже давно является пионером в области Linux-ноутбуков и, похоже, получает признание со стороны видного деятеля сообщества разработчиков открытого кода. Линус Торвальдс, создатель Linux, недавно рассказал, что приобрел ноутбук Dell XPS-13 с Ubuntu Linux для своей дочери. Но с чего все началось?
Dell поддерживает ПК и ноутбуки с Linux с середины 2000-х годов, а в 2006 году она стала первым крупным поставщиком ПК, который начал поддерживать Linux для настольных компьютеров . Хотя изначально эти рабочие станции на базе Linux не получили широкой популярности, менеджер сообщества разработчиков Dell Бартон Джордж инициировал Project Sputnik в сотрудничестве с Canonical, материнской компанией Ubuntu Linux.
Проект, направленный на предоставление разработчикам ноутбуков, адаптированных под Ubuntu Linux, вызвал значительный интерес и заставил компанию Dell признать его перспективность и предложить такие устройства на рынке.