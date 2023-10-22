Как Linux проник в премиум-ноутбуки Dell

Dell поддерживает ПК и ноутбуки с Linux с середины 2000-х годов, а в 2006 году она стала первым крупным поставщиком ПК, который начал поддерживать Linux для настольных компьютеров . Хотя изначально эти рабочие станции на базе Linux не получили широкой популярности, менеджер сообщества разработчиков Dell Бартон Джордж инициировал Project Sputnik в сотрудничестве с Canonical, материнской компанией Ubuntu Linux.

Проект, направленный на предоставление разработчикам ноутбуков, адаптированных под Ubuntu Linux, вызвал значительный интерес и заставил компанию Dell признать его перспективность и предложить такие устройства на рынке.