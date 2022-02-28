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Как MacBook Air M1, только на Windows: новая модель Lenovo

Лёгкая, тонкая и с преимуществами смартфона
Компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X13s Gen 1. Он интересен тем, что построен на процессоре Snapdragon, что даёт ему преимущества смартфонов по части соединения.
Как MacBook Air M1, только на Windows: новая модель Lenovo

Lenovo утверждает, что новый ноутбук может действительно проработать весь день на одном заряде — обеспечивает до 28 часов автономной работы. Кроме того, это первый ThinkPad с поддержкой 5G mmWave. В его основе лежит платформа Snapdragon 8cx Gen 3. Эта однокристальная система построена с использованием 5-нм техпроцесса, как и фирменный чип Apple M1. В новом процессоре Qualcomm пообещала на 85% повысить производительность ЦП и на 60% — графического процессора.

Ноутбук довольно тонкий — 13 мм и весит менее 1,1 килограмма. Для видеоконференций у ThinkPad X13s Gen 1 предусмотрена камера на 5 Мп с поддержкой алгоритмов машинного обучения.

Корпус ThinkPad X13s Gen 1 на 90% сделан из переработанного магния. Упаковка была тоже изменена так, чтобы сделать её менее вредной для природы. Ноутбук работает под управлением Windows 11.

Источник: Lenovo
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