Как MacBook Air M1, только на Windows: новая модель Lenovo

Lenovo утверждает, что новый ноутбук может действительно проработать весь день на одном заряде — обеспечивает до 28 часов автономной работы. Кроме того, это первый ThinkPad с поддержкой 5G mmWave. В его основе лежит платформа Snapdragon 8cx Gen 3. Эта однокристальная система построена с использованием 5-нм техпроцесса, как и фирменный чип Apple M1. В новом процессоре Qualcomm пообещала на 85% повысить производительность ЦП и на 60% — графического процессора.

Ноутбук довольно тонкий — 13 мм и весит менее 1,1 килограмма. Для видеоконференций у ThinkPad X13s Gen 1 предусмотрена камера на 5 Мп с поддержкой алгоритмов машинного обучения.

Корпус ThinkPad X13s Gen 1 на 90% сделан из переработанного магния. Упаковка была тоже изменена так, чтобы сделать её менее вредной для природы. Ноутбук работает под управлением Windows 11.