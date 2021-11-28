Как новый MacBook Pro экономит время и деньги

По его словам, использование нового MacBook Pro сокращает время сборки Android-проектов вполовину. Так, данный ноутбук справляется с задачей в два раза быстрее модели на Intel 2019 года выпуска. Первая машина тратит 5,45 минуты, а вторая — 11,65 минуты. Каждый день можно сохранять 22 минуты.

Для команды разработчиков из девяти человек понадобится MacBook Pro почти на $32 тысячи. Средняя стоимость часа работы программиста — $150. Если экономить на сборке 22 минуты ежедневно, компания потратит на каждого сотрудника на $55 меньше, или на $495 меньше на команду. Таким образом покупка новых MacBook Pro окупится через три-четыре месяца.