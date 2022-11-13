Как правильно ухаживать за ноутбуком

Как правильно ухаживать за ноутбукомЧем стоит его чистить
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, как правильно чистить ноутбук.
Эксперты отметил, что не стоит допускать попадания крошек и жидкости внутри ноутбука — это создаёт угрозу механических проблем с клавиатурой. Хоть современные устройства и разрабатываются с защитой, гарантий никто не даёт.
«Если что-то вылилось на компьютер, то нужно выключить его, если есть возможность, вынуть аккумулятор, обратиться в сервисный центр», — сказал Пермяков.
Также он сообщил, что нельзя протирать ноутбук водой и другими жидкостями, а также использовать при чистке грубые материалы с абразивными свойствами. Лучше всего удалять загрязнения слегка смоченной в спирте салфеткой. От крошек же можно избавиться воздухом из баллонов. Также стоит раз в год отдавать ноутбук в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения.