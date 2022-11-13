Как правильно ухаживать за ноутбуком

Эксперты отметил, что не стоит допускать попадания крошек и жидкости внутри ноутбука — это создаёт угрозу механических проблем с клавиатурой. Хоть современные устройства и разрабатываются с защитой, гарантий никто не даёт.

«Если что-то вылилось на компьютер, то нужно выключить его, если есть возможность, вынуть аккумулятор, обратиться в сервисный центр», — сказал Пермяков.

Также он сообщил, что нельзя протирать ноутбук водой и другими жидкостями, а также использовать при чистке грубые материалы с абразивными свойствами. Лучше всего удалять загрязнения слегка смоченной в спирте салфеткой. От крошек же можно избавиться воздухом из баллонов. Также стоит раз в год отдавать ноутбук в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения.