Как правильно выбрать подержанный ноутбук и не стать жертвой мошенников

Ещё одно важное правило барахолок - «Лучшие предложения разбираются за 30 минут». Поэтому необходимо постоянно отслеживать новые объявления о продаже. А ещё лучше создать два аккаунта: с одного расспрашивать обо всем интересующем продавцов, как бы «прощупывать почву», а с другого - на основе полученной информации выбирать и покупать товар.

Кроме того, важно чётко понимать, какими минимальными характеристиками должен обладать ноутбук. Для этого стоит определиться с ценой (обозначить для себя минимальную и максимальную стоимость) и назначением модели (бюджетные, корпоративные, игровые и прочие варианты). Однозначно не нужно брать супербюджетные устройства с атомными селеронами и пентиумами, а также 2-4 ГБ ОЗУ. Из просто бюджетных с обычными селеронами и пентиумами необходимо рассматривать только ноутбуки, которые были выпущены в последние три года. То же самое относится к игровым устройствам. Наиболее же оптимальным вариантом можно считать корпоративные либо бизнес-модели. Нежелательно приобретать также мультимедийные ноутбуки, ультрабуки и прочие специфические варианты компьютеров. Идеальным решением могут оказаться рабочие станции, но встречаются они на барахолках редко.

Одна из ключевых характеристик - автономность. Нужно, чтобы ноутбук мог выдерживать хотя бы 1,5 часа просмотра видео без подзарядки.

Особое внимание необходимо обратить на дефекты корпуса ноутбука и сколы. Если в самом объявлении есть указание на это, то лучше подобную модель не брать, так как повреждены могут оказаться и внутренние компоненты устройства.

При просмотре объявлений их удобно добавлять в «Избранное» (до 20-30 штук), а потом уже отбирать. Чем дольше объявление находится на сайте, тем выше вероятность хорошей покупки.

Обращать внимание в тексте объявления нужно на ряд вещей. Сразу же убрать из «Избранного» можно объявления, где нет «живых» фото, используются фразы типа «Только звонить, объявления не просматриваю», указывается, что ноутбук «почищен», «обслужен» или что он «игровой» и не на нём не идут такие-то игры.

Также автор отмечает, что о многом может сказать профиль продавца. К примеру, он старается избегать тех, у кого в продаже находится ещё несколько ноутбуков.

При собственно переписке с продавцом необходимо обязательно уточнить несколько важных моментов. Так можно понять, добросовестный ли человек перед вами. Нужно задать следующие вопросы: «Ноутбук обслужен? Не шумит? Не перегревается?», «Сколько часов держит заряд аккумулятор?», «Есть ли дефекты и недостатки у ноутбука?» (по ответу можно определить, скрывает ли что-то пользователь), «Можете дать время на проверку работоспособности ноутбука (1-2 дня)?» (мошенник никогда не даст дополнительное время на это).

Далее есть смысл найти в интернете видео с YouTube-каналов сервисных центров о ремонтопригодности и типичных проблемах той или иной модели ноутбука. Это тоже поможет определиться с выбором.

Что же касается торга, то обычно продавцы снижают примерно на 5 процентов от первоначальной стоимости. Бывает, что и на 10 процентов, но не более.