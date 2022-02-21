Как правильно заменить термопасту в ноутбуке, если вы решили сделать это самостоятельно

Как правильно заменить термопасту в ноутбуке, если вы решили сделать это самостоятельноРассказывает пользователь Overclockers
Термопасту рекомендуется менять раз в год, отмечает автор. Связано это с тем, что со временем она портится и подсыхает. В результате система охлаждения ноутбука начинает работать уже не так эффективно, как раньше, и устройство может даже перегреваться.
Как же самостоятельно правильно заменить термопасту? Прежде всего, необходимо быть уверенным, что в ноутбуке используется именно термопаста, а не термопрокладка, подчёркивает пользователь. Если же заменить термопрокладку на термопасту, то это может отрицательно сказаться на работе лэптопа.
Для замены термопасты понадобятся несколько инструментов. Это собственно термопаста (автор рекомендует брать тюбик небольшого объёма), отвёртки (для открытия корпуса - обычно нужна плоская или маленькая крестовидная), инструкция по разборке (именно для вашей модели ноутбука), ватная палочка, смоченная в спирте, и сухие салфетки.
При разборе ноутбука нужно сначала оценить состояние термопасты. Если она по своей консистенции схожа с зубной пастой и покрывает равномерно всю поверхность процессора, то заменять её не нужно.
Замена понадобится, если термопаста высохла или же нанесена неравномерно.
После того как вы сняли корпус ноутбука, нужно достать с матплаты кулер и различные охлаждающие элементы. Они прикрепляются к процессору при помощи винтов. Снимать их следует в соответствии с номерами, причём начиная с большего.
Затем нужно убрать при помощи сухой салфетки остатки термопасты и удалить старую термопасту. Далее следует взять ватную палочку, смочить её в спирте и протереть ей всю поверхность процессора.
Когда спирт высохнет, нужно взять новую термопасту и поместить небольшую её каплю в центр процессора. Автор предупреждает: не надо выдавливать пасту на всю поверхность устройства или на радиатор.
Когда термопаста будет нанесена, необходимо поставить на место радиатор и слегка прижать его. Далее остаётся вновь закрутить винты (но уже начиная с меньшего номера), установить кулер, собрать корпус.
Вся работа, по словам пользователя, займёт не более 10 минут. Главное - делать всё аккуратно и следовать инструкции.