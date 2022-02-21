Как правильно заменить термопасту в ноутбуке, если вы решили сделать это самостоятельно

Термопасту рекомендуется менять раз в год, отмечает автор. Связано это с тем, что со временем она портится и подсыхает. В результате система охлаждения ноутбука начинает работать уже не так эффективно, как раньше, и устройство может даже перегреваться.

Как же самостоятельно правильно заменить термопасту? Прежде всего, необходимо быть уверенным, что в ноутбуке используется именно термопаста, а не термопрокладка, подчёркивает пользователь. Если же заменить термопрокладку на термопасту, то это может отрицательно сказаться на работе лэптопа.

Для замены термопасты понадобятся несколько инструментов. Это собственно термопаста (автор рекомендует брать тюбик небольшого объёма), отвёртки (для открытия корпуса - обычно нужна плоская или маленькая крестовидная), инструкция по разборке (именно для вашей модели ноутбука), ватная палочка, смоченная в спирте, и сухие салфетки.

При разборе ноутбука нужно сначала оценить состояние термопасты. Если она по своей консистенции схожа с зубной пастой и покрывает равномерно всю поверхность процессора, то заменять её не нужно.