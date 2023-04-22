Как проверить состояние батареи iPad и когда следует задуматься о замене

Они видеть текущую емкость (состояние) батареи iPhone в разделе настроек "Состояние батареи и зарядка". Несмотря на это, Apple пока не распространила эту функцию на iPadOS.

К счастью, сторонние приложения, такие как coconutBattery 3 и iMazing 2, позволяют пользователям проверить состояние батареи iPad и количество циклов зарядки.

Подключив iPad к компьютеру Mac или ПК и используя одно из этих приложений, пользователи могут получить точные данные о текущем состоянии батареи.

Хотя в настройках iPadOS есть возможность посмотреть максимальную емкость (состояние батареи), она не включает в себя количество циклов заряда или другие специфические данные. Однако Battery Life-check runtimes и другие подобные приложения предлагают аналогичные возможности.

Когда следует заменить батарею iPad? Если кратко, то когда ваша батарея опустилась ниже 80% от своей первоначальной емкости. Вы можете продолжать пользоваться iPad с емкостью ниже этой отметки - просто сократится время работы.