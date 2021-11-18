Как работают современные игры на ноутбуке с мощной встроенной графикой - Ryzen 7 5700U и Vega 8

Как работают современные игры на ноутбуке с мощной встроенной графикой - Ryzen 7 5700U и Vega 8Проверили на YouTube-канале LOW FPS Gaming
Ведущий выяснил, какой производительности можно достичь в современных играх на ноутбуке Lenovo Ideapad 3 Touchscreen. Эта модель оснащена процессором Ryzen 7 5700U с встроенной графикой RX Vega 8, а также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Среди игровых проектов, взятых для тестирования, - GTA 5, Battlefield V, The Witcher 3, FIFA 22, Call Of Duty Warzone, Shadow Of The Tomb Raider, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, CSGO, Rocket League, Genshin Impact, Forza Horizon 4, Apex Legends, Valorant, Red Dead Redemption, League Of Legends, Need For Speed Heat, Fortnite.
В GTA 5 на нормальных настройках в 720p удаётся добиться средней производительности в районе 53-56 к/с. В очень редких событиях число кадров снижается до 40 к/с.
Battlefield V идёт с низкими настройками графики в 1080p. Средняя производительность здесь составляет только немного больше 30 к/с - 34 к/с. В очень редких событиях это значение опускается до 17 к/с.
Побегать в The Witcher 3 получится на Lenovo Ideapad 3 Touchscreen только на низких настройках с разрешением 720p. Как и в предыдущем случае, частота кадров больше 30 к/с, но уже ближе к 40 к/с - 36-37 к/с. В очень же редких событиях производительность снижается до 19 к/с.
FIFA 22 запускается в 1080p на низких настройках. При этом средняя частота кадров держится в районе 50 к/с, а в очень редких событиях она опускается до 15 к/с. С теми же параметрами и в том же разрешении можно проходить Call Of Duty Warzone. Но вот быстродействие тогда у вас будет чуть больше 30 к/с - 31 к/с, в очень редких событиях станут заметны просадки до 7 к/с. В Forza Horizon 5 с теми же предустановками графики и в 1080p вы получите производительность на уровне 28-29 к/с. В очень редких событиях это число упадёт до 14 к/с. Если говорить о Forza Horizon 4, то в ней с теми же параметрами удастся добиться 33-34 к/с в среднем и 7 к/с в крайне редких событиях.
Что касается Shadow Of The Tomb Raider, то в этот проект можно играть на самых низких настройках в 1080p. Однако средний FPS составит не более 24-25 к/с, а в очень редких событиях будут наблюдаться просадки до 11 к/с.
Cyberpunk 2077 запустится на низких настройках в 720p. Однако в процессе игры вы будете ощущать просадки до 2 к/с, а средняя частота кадров составит лишь 20 к/с.
В CSGO вы получите быстродействие на уровне 63-66 к/с при низких настройках и разрешении 1080p. В крайне редких событиях это число может снижаться до 19 к/с.
Rocket League со стандартными настройками в 1080p позволяет добиться более 60 к/с в среднем - 62-63 к/с. Временами могут быть просадки до 15 к/с в очень редких событиях.
Genshin Impact пойдёт со стандартными параметрами в 1080p. При этом среднее число кадров составит 56-59 к/с, в очень редких событиях - 8 к/с.
На минимальных настройках в разрешении 1080p Apex Legends идёт с 28-29 к/с в среднем и 23 к/с в крайне редких событиях.
В Valorant при низких параметрах и в 1080p можно ожидать производительность равную 80-81 к/с. Однако при этом встречаются здесь просадки до 3 к/с (в очень редких событиях).
А вот Red Dead Redemption идёт так себе. В 720p на низких настройках вы получите 16-17 к/с в среднем, 10 к/с - в крайне редких событиях.
Ещё одна игра, проходить которую с Ryzen 7 5700U и Vega 8 комфортно, - League Of Legends. Средняя частота кадров здесь составляет 87-88 к/с, а в очень редких событиях это число снижается до 54 к/с.
Need For Speed Heat на низких настройках в 1080p запускается с 20 к/с в среднем. В очень редких событиях вы заметите просадки до 17 к/с.
Наконец, Fortnite позволит достичь средней производительности в районе 86-87 к/с. В крайне редких событиях при этом данное значение опускается до 7 к/с.