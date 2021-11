Как работают современные игры на ноутбуке с мощной встроенной графикой - Ryzen 7 5700U и Vega 8

Ведущий выяснил, какой производительности можно достичь в современных играх на ноутбуке Lenovo Ideapad 3 Touchscreen. Эта модель оснащена процессором Ryzen 7 5700U с встроенной графикой RX Vega 8, а также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Среди игровых проектов, взятых для тестирования, - GTA 5, Battlefield V, The Witcher 3, FIFA 22, Call Of Duty Warzone, Shadow Of The Tomb Raider, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, CSGO, Rocket League, Genshin Impact, Forza Horizon 4, Apex Legends, Valorant, Red Dead Redemption, League Of Legends, Need For Speed Heat, Fortnite.

В GTA 5 на нормальных настройках в 720p удаётся добиться средней производительности в районе 53-56 к/с. В очень редких событиях число кадров снижается до 40 к/с.

Battlefield V идёт с низкими настройками графики в 1080p. Средняя производительность здесь составляет только немного больше 30 к/с - 34 к/с. В очень редких событиях это значение опускается до 17 к/с.

Побегать в The Witcher 3 получится на Lenovo Ideapad 3 Touchscreen только на низких настройках с разрешением 720p. Как и в предыдущем случае, частота кадров больше 30 к/с, но уже ближе к 40 к/с - 36-37 к/с. В очень же редких событиях производительность снижается до 19 к/с.

FIFA 22 запускается в 1080p на низких настройках. При этом средняя частота кадров держится в районе 50 к/с, а в очень редких событиях она опускается до 15 к/с. С теми же параметрами и в том же разрешении можно проходить Call Of Duty Warzone. Но вот быстродействие тогда у вас будет чуть больше 30 к/с - 31 к/с, в очень редких событиях станут заметны просадки до 7 к/с. В Forza Horizon 5 с теми же предустановками графики и в 1080p вы получите производительность на уровне 28-29 к/с. В очень редких событиях это число упадёт до 14 к/с. Если говорить о Forza Horizon 4, то в ней с теми же параметрами удастся добиться 33-34 к/с в среднем и 7 к/с в крайне редких событиях.

Что касается Shadow Of The Tomb Raider, то в этот проект можно играть на самых низких настройках в 1080p. Однако средний FPS составит не более 24-25 к/с, а в очень редких событиях будут наблюдаться просадки до 11 к/с.

Cyberpunk 2077 запустится на низких настройках в 720p. Однако в процессе игры вы будете ощущать просадки до 2 к/с, а средняя частота кадров составит лишь 20 к/с.