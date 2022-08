Как тонкий ноутбук на Core i5 Alder Lake тянет игры на встройке

Авторы канала PC Support & Gaming Test протестировали в 14 современных играх ноутбук HP Pavilion 15-EG2019TX с процессором Intel Core i5-1235U. Среди проектов были Valorant, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, Forza Horizon 5, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Valhalla, Mafia: Definitive Edition, The Witcher 3: Wild Hunt, Control, Apex Legends.

Valorant запускалась в Full HD на настройках Custom. Средний FPS в этой игре составил 87 к/с.

В Grand Theft Auto V на нормальных настройках графики в 1080p удалось в среднем получить 38,5 к/с.

Far Cry 5 с низким пресетом в разрешении 1080p шла со средней частотой кадров в 28,5 к/с.

В Forza Horizon 5 на очень низких настройках в 900p средняя производительность равнялась 41 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запускалась на ноутбуке с самыми низкими настройками в 720p. Средний FPS здесь составил 33 к/с.

Игра Battlefield V шла в 720p на низких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 43,5 к/с.

В Cyberpunk 2077 с низким пресетом в 720p средний FPS равнялся 17,5 к/с.