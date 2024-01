Как тянет игры ноутбук с RTX 3050 Ti в 2024 г.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом, DLSS Off, Enviroment Texture Quality High, Enviroment Geometry Quality High. Средняя частота кадров в ней составила 92 к/с, минимальная — 85 к/с, максимальная — 94 к/с.

Grand Theft Auto V тестировалась на максимальных настройках графики с FXAA On, MSAA X2. Средний FPS в этой игре равнялся 96 к/с, минимальный — 82 к/с и максимальный — 109 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом, RT Off, DLSS Quality. Средняя производительность в ней находилась на уровне 51 к/с, минимальная — 42 к/с, максимальная — 55 к/с.

В игре Call of Duty: Warzone 3 с пресетом Balanced, RT Off, DLSS Off средний FPS равнялся 80 к/с, минимальный — 68 к/с, а максимальный — 90 к/с.

God of War шла на настройках графики Original и с DLSS Off. Показатели быстродействия в среднем находились в этой игре в пределах 70 к/с, минимальный FPS равнялся 65 к/с, максимальный — 80 к/с.