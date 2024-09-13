Как у Windows: Google начала тесты окон на рабочем столе планшетов на Android

Опубликовано 13 сентября 2024, 19:051 мин.
Как у Windows: Google начала тесты окон на рабочем столе планшетов на AndroidРазмеры нужны соответствующие
Google экспериментирует с новой функцией оконного режима рабочего стола для Android-планшетов. В настоящее время эта функция доступна в виде предварительной версии для разработчиков и позволяет пользователям свободно изменять размер и расположение окон приложений, как в «традиционных» ОС.
Теперь пользователи могут располагать на своих экранах несколько окон приложений с возможностью максимизировать, минимизировать или закрывать отдельные окна. Панель задач в нижней части экрана будет отображать запущенные приложения.
Google признает, что приложения, привязанные к портретной ориентации, могут выглядеть необычно при изменении размера, но планирует решить эту проблему. В настоящее время эта функция доступна в Android 15 QPR1 Beta 2 для планшетов Pixel. Подробности о более широком развертывании и доступности пока не сообщаются.