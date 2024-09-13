Как у Windows: Google начала тесты окон на рабочем столе планшетов на Android

Google признает, что приложения, привязанные к портретной ориентации, могут выглядеть необычно при изменении размера, но планирует решить эту проблему. В настоящее время эта функция доступна в Android 15 QPR1 Beta 2 для планшетов Pixel. Подробности о более широком развертывании и доступности пока не сообщаются.