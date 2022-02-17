Как в 2022 году выбрать качественный ноутбук

К покупке нового ноутбука нужно отнестись серьёзно. Такая техника приобретается обычно на длительный срок, поэтому важно не ошибиться с выбором. О том, какие параметры наиболее важны в ноутбуке - ниже.

Диагональ экрана. Хороший ноутбук в целом можно выбирать среди моделей с 14-дюймовым экраном. Самыми популярными при этом считаются устройства с диагональю в 15,6 дюйма: они подходят для разных задач, в том числе для удалённой работы, просмотра видео и пр. Если диагональ более 17 дюймов, то на таком лэптопе можно будет и играть в различные проекты. Однако стоит подобный вариант очень дорого.

Разрешение экрана. Выбор в этом случае зависит от цели использования ноутбука и от его диагонали. К примеру, если брать модель с 15,6-дюймовым дисплеем, то для него оптимальным станет разрешение 1366 x 768.

Кроме того, при пользовании большими мониторами в целом нужно понимать, что высокое разрешение и маленькая диагональ - это не лучшее сочетание. Связано это с тем, что изображение в итоге получится небольшим, а шрифт на нём будет мелкий.

При этом, например, ноутбуки Apple с MacOS способны автоматически адаптироваться под различные приложения. У них разрешение начинается с 2304 x 1440.