Как в 2022 году выбрать качественный ноутбук

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:17
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Как в 2022 году выбрать качественный ноутбукРассказывает пользователь iXBT.com
При выборе ноутбука далеко не всегда стоит придерживаться правила «высокая цена - отличное качество». На какие характеристики необходимо обратить внимание и что лучше выбрать для разных целей - в статье.
К покупке нового ноутбука нужно отнестись серьёзно. Такая техника приобретается обычно на длительный срок, поэтому важно не ошибиться с выбором. О том, какие параметры наиболее важны в ноутбуке - ниже.
- Диагональ экрана. Хороший ноутбук в целом можно выбирать среди моделей с 14-дюймовым экраном. Самыми популярными при этом считаются устройства с диагональю в 15,6 дюйма: они подходят для разных задач, в том числе для удалённой работы, просмотра видео и пр. Если диагональ более 17 дюймов, то на таком лэптопе можно будет и играть в различные проекты. Однако стоит подобный вариант очень дорого.
- Разрешение экрана. Выбор в этом случае зависит от цели использования ноутбука и от его диагонали. К примеру, если брать модель с 15,6-дюймовым дисплеем, то для него оптимальным станет разрешение 1366 x 768.
Кроме того, при пользовании большими мониторами в целом нужно понимать, что высокое разрешение и маленькая диагональ - это не лучшее сочетание. Связано это с тем, что изображение в итоге получится небольшим, а шрифт на нём будет мелкий.
При этом, например, ноутбуки Apple с MacOS способны автоматически адаптироваться под различные приложения. У них разрешение начинается с 2304 x 1440.
- Вид матрицы. Есть несколько разновидностей: TN+Film, IPS, SVA, IGZO. Наиболее дешёвый вариант - TN+Film, при котором пользователь получает искажённую цветопередачу и не очень хорошие углы обзора. IPS и SVA отличаются высокой контрастностью и увеличенными углами обзора. Вместе с тем если смотреть на IPS-дисплей под разным углом, то будут заметны тёмные оттенки. Самый дорогим видом матрицы является IGZO, но имеет отличные характеристики яркости, контрастности, углов обзора.
- Покрытие экрана. Оно может быть матовым или глянцевым. При матовом глаза устают меньше, а также на нём не бывает бликов. Что касается глянцевого, то отличается этот вид покрытия более высокой контрастностью и насыщенностью цветов.
- Процессор. Этому пункту стоит уделять внимание только тем, кто приобретает ноутбук для игр. Необходимо покупать модели с четырёхъядерным процессором класса AMD Ryzen 5/7 или Intel Core i5/i7.
- Оперативная память. От объёма ОЗУ зависит скорость работы ноутбука. Для игр необходимо много памяти, но есть в этом случае и другой вариант - приобрести устройство, которое позволяет расширить оперативную память.
- Накопитель. Есть SSD и HDD-накопители. Первые отличаются быстротой работы и меньшим потреблением, вторые имеют больший объём.
- Видеокарта. Она может быть интегрированной (встроенной) и дискретной (имеющей видеопамять и отдельный чип). Для игр подходит второй вариант, а для просмотра фильмов и рабочих задач - первый.
- Автономность. Вообще она зависит от множества факторов: объёма аккумулятора, используемых программ и т.п. Необходимо также понимать, что сам производитель указывает лишь приблизительное время работы ноутбука.
- Разъёмы. USB-порты есть во всех моделях, а вот HDMI/DP - не всегда. Последние нужны, чтобы выводить изображение с ноутбука на монитор или телевизор.
Источник: iXBT.com