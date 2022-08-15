Как выбрать графический планшет для работы

Как выбрать графический планшет для работыИ на какие критерии нужно обращать внимание
Прежде всего, при выборе графического планшета нужно понять, какой тип устройства вам нужен. Есть планшеты без экрана, а есть с экраном. Причём оба варианта отличаются друг от друга по функциональности и подходят для определённых задач.
Следующий пункт - цена. Модели с экраном отличаются более мощной и современной «начинкой», поэтому будут стоить дороже.
При этом прослужит вам дольше как раз безэкранная модель.
Работают сами по себе устройства с экраном и без тоже по-разному. Для того чтобы пользоваться безэкранным планшетом, вам понадобится какое-то ещё дополнительное устройство: телевизор, монитор, смартфон, планшет.
Обратите внимание при выборе планшета и на площадь рабочей области. Это важно, так как производители часто в характеристиках указывают именно диагональ всего девайса в целом, а не только рабочей области (где вы будете рисовать). Что касается размеров, то отталкиваться нужно уже от личных предпочтений.
Если вы покупаете экранный планшет, то размер диагонали у него будет зависеть от вашего удобства. При этом если вы собираетесь постоянно куда-то брать с собой устройство, то имеет смысл присмотреться к моделям с маленьким или средним экраном, а если планшет у вас будет постоянно находиться дома, то покупайте устройство с широкой диагональю. Что касается разрешения, то стандартом считается Full HD, а плотность пикселей при этом должна составлять минимум 250 PPI.
У безэкранных моделей нужно смотреть на LPI. Другими словами, это количество линий на дюйм. Для комфортной работы это значение должно составлять минимум 2540 (для монитора с Full HD). Самым большим показателем LPI считается 5080.
Чувствительность графического планшета измеряется в уровнях. Чем их больше, тем устройство чувствительнее к нажатию. Опираться в этом случае стоит на то, нужно ли вам тщательно прорисовывать мелкие объекты. Однако чаще всего хватает для работы таких показателей, как 2048-4096.
Подключаться к другим устройствам планшеты могут проводным и беспроводным способом. Первые - через USB-кабель или HDMI, вторые - через Bluetooth. При этом беспроводные модели работают столько, сколько позволяет их аккумулятор: без экрана - до 40 часов в среднем, с экраном - не более 10 часов. Также не забудьте узнать о ёмкости аккумулятора планшета.
Из дополнительных, но важных параметров графического планшета - использование стилуса, вес устройства, наличие горячих клавиш.