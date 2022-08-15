Как выбрать графический планшет для работы

Прежде всего, при выборе графического планшета нужно понять, какой тип устройства вам нужен. Есть планшеты без экрана, а есть с экраном. Причём оба варианта отличаются друг от друга по функциональности и подходят для определённых задач.

Следующий пункт - цена. Модели с экраном отличаются более мощной и современной «начинкой», поэтому будут стоить дороже.

При этом прослужит вам дольше как раз безэкранная модель.

Работают сами по себе устройства с экраном и без тоже по-разному. Для того чтобы пользоваться безэкранным планшетом, вам понадобится какое-то ещё дополнительное устройство: телевизор, монитор, смартфон, планшет.

Обратите внимание при выборе планшета и на площадь рабочей области. Это важно, так как производители часто в характеристиках указывают именно диагональ всего девайса в целом, а не только рабочей области (где вы будете рисовать). Что касается размеров, то отталкиваться нужно уже от личных предпочтений.