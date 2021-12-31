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Как выглядит самый мощный ноутбучный процессор AMD следующего поколения

AMD Ryzen 9 6980HX
В сети опубликовали две фотографии грядущего ноутбука на базе гибридных процессоров (APU) AMD. На одном из снимков представлена материнская плата от Alienware m17 R5 с платформой серии AMD Ryzen 6000. Этот ноутбук должен стать одним из самых быстрых.
Как выглядит самый мощный ноутбучный процессор AMD следующего поколения

Процессоры AMD Rembrandt будут использовать новый процессорный разъём FP7, имеющий тот же размер, что и FP6 (25 × 35 мм). Таким образом площадь кристалла нового процессора должна составлять около 208 мм в квадрате.

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Подтверждается, что APU получит до восьми ядер и 16 потоков. Также гибридные процессоры будут поддерживать память DDR5 и интерфейс PCIe Gen4. Стало ясно, что в составе Ryzen 6000 будут использоваться шесть графических ядер (Workgroup Processors, WGP) семейства AMD Navi на архитектуре RDNA 2.

Источник: Videocardz
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