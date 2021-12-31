Как выглядит самый мощный ноутбучный процессор AMD следующего поколения

Подтверждается, что APU получит до восьми ядер и 16 потоков. Также гибридные процессоры будут поддерживать память DDR5 и интерфейс PCIe Gen4. Стало ясно, что в составе Ryzen 6000 будут использоваться шесть графических ядер (Workgroup Processors, WGP) семейства AMD Navi на архитектуре RDNA 2.