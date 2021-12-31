Как выглядит самый мощный ноутбучный процессор AMD следующего поколения

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:14
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Как выглядит самый мощный ноутбучный процессор AMD следующего поколенияAMD Ryzen 9 6980HX
В сети опубликовали две фотографии грядущего ноутбука на базе гибридных процессоров (APU) AMD. На одном из снимков представлена материнская плата от Alienware m17 R5 с платформой серии AMD Ryzen 6000. Этот ноутбук должен стать одним из самых быстрых.
Процессоры AMD Rembrandt будут использовать новый процессорный разъём FP7, имеющий тот же размер, что и FP6 (25 × 35 мм). Таким образом площадь кристалла нового процессора должна составлять около 208 мм в квадрате.
Подтверждается, что APU получит до восьми ядер и 16 потоков. Также гибридные процессоры будут поддерживать память DDR5 и интерфейс PCIe Gen4. Стало ясно, что в составе Ryzen 6000 будут использоваться шесть графических ядер (Workgroup Processors, WGP) семейства AMD Navi на архитектуре RDNA 2.
Источник: Videocardz