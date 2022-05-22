Какая видеокарта лучше: AMD Radeon RX 6300M или NVIDIA GeForce MX450? Результаты Geekbench 5

AMD Radeon RX 6300M — это видеокарта начального уровня. Её графический процессор содержит всего 12 вычислительных блоков для 768 ядер на урезанном кристалле Navi 24. AMD значительно снизила тактовую частоту в модели, получив низкое энергопотребление — всего 25 Вт или ниже.

Данная видеокарта конкурирует с AMD Radeon 680M, интегрированным графическим чипом для Ryzen 6000 — вот настолько слаба новинка. И результаты Geekbench 5 это подтверждают. Radeon RX 6300M ​​набрал 30 044 балла в OpenCL и 24 371 балл в Vulkan. Эти результаты довольно плохи для любого современного графического процессора. Radeon RX 6300M ​​едва ли может превзойти графический процессор начального уровня NVIDIA MX450 на базе Turing.