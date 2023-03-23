Какие ноутбуки MacBook лучше: на процессорах M1 Pro или M2

Ведущий YouTube-канала «5 элемент» Денис выяснил, намного ли лучше стал М2 по сравнению с М1 Pro и есть ли смысл брать MacBook Air M2 вместо MacBook Pro M1 Pro.

Что касается внешнего вида, то MacBook Pro (2021) чуть толще MacBook Air M2 (2022). Также у него в целом больше разъёмов: это HDMI, SD-разъём и т.п. У версии на M2 есть только два Type-C, 3,5 мм Jack.

Диагональ дисплея у MacBook Pro с M1 Pro - 14 дюймов, у MacBook Air M2 - 13,6 дюйма. При этом у Pro-версии максимальная яркость составляет 1000 нит, у Air-версии - 500 нит. Частота обновления экрана больше тоже на Mac Pro: 120 Гц против 60 Гц на MacBook Air M2.

Особой разницы в плане клавиатуры и тачпада у MacBook 2021 и 2022 года нет. При этом веб-камера у ноутбука на M1 Pro имеет разрешение 2 МП, у MacBook на M2 - 2,1 МП. В реальности деталей стало на новой версии чуть больше и в целом картинка тоже выглядит заметно лучше.

С основными характеристиками обоих ноутбуков вы можете ознакомиться ниже.