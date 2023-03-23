Какие ноутбуки MacBook лучше: на процессорах M1 Pro или M2

Какие ноутбуки MacBook лучше: на процессорах M1 Pro или M2Сравнивались модели MacBook Pro M1 Pro (2021) и MacBook Air M2 (2022)
Выбираете новый MacBook, но не можете решить, брать старый M1 Pro или новый М2? Ведущий YouTube-канала «5 элемент» ответил на этот вопрос. Он проверил в работе и сравнил по характеристикам MacBook Pro M1 Pro и Air M2.
Фото: 5 элемент
Ведущий YouTube-канала «5 элемент» Денис выяснил, намного ли лучше стал М2 по сравнению с М1 Pro и есть ли смысл брать MacBook Air M2 вместо MacBook Pro M1 Pro.
Что касается внешнего вида, то MacBook Pro (2021) чуть толще MacBook Air M2 (2022). Также у него в целом больше разъёмов: это HDMI, SD-разъём и т.п. У версии на M2 есть только два Type-C, 3,5 мм Jack.
Диагональ дисплея у MacBook Pro с M1 Pro - 14 дюймов, у MacBook Air M2 - 13,6 дюйма. При этом у Pro-версии максимальная яркость составляет 1000 нит, у Air-версии - 500 нит. Частота обновления экрана больше тоже на Mac Pro: 120 Гц против 60 Гц на MacBook Air M2.
Особой разницы в плане клавиатуры и тачпада у MacBook 2021 и 2022 года нет. При этом веб-камера у ноутбука на M1 Pro имеет разрешение 2 МП, у MacBook на M2 - 2,1 МП. В реальности деталей стало на новой версии чуть больше и в целом картинка тоже выглядит заметно лучше.
С основными характеристиками обоих ноутбуков вы можете ознакомиться ниже.
В целом практически во всём, кроме одного сценария, эти два ноутбука почти неотличимы. И это доказывают результаты тестов выше. Но если вы собираетесь работать с 3D-графикой, то лучше берите MacBook Pro. Также если вы работаете в программах вроде Premiere Pro, то обе модели справятся с этим отлично.
Отличается у ноутбуков также нагрев процессора. У версии на М1 Pro максимальная температура равнялась 53 градуса, у версии на M2 - 83 градуса.
Если вы рассматриваете обе модели MacBook для кодинга, то разницы между ними особой тоже нет.
Ещё один важный момент - это автономность и объём аккумулятора. На MacBook Pro c M1 Pro стоит батарея ёмкостью в 70 Вт/ч, на MacBook Air M2 - 52,6 Вт/ч. Но, как ни странно, разряжается быстрее не новая, а старая модель.
С точки зрения звучания преимущество тоже оказывается у Pro-версии.
Вывод
При выборе из MacBook Pro на M1 Pro и MacBook Air на M2 нужно учитывать следующее. Если вам нужен экран с частотой обновления 120 Гц, более мощный звук, более производительный процессор и более быстрая работа с 3D-графикой, то покупайте Pro-версию. Но если для вас важна хорошая автономность, компактность и вы хотите немного сэкономить - берите MacBook Air с М2.