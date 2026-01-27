Какие ноутбуки россияне заказывали чаще всего на AliExpress в 2025 году

Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги продаж ноутбуков в России за 2025 год и составили рейтинг самых покупаемых моделей. В основе — количество проданных устройств за год. Лидерами стали ноутбуки брендов Honor, Xiaomi и Lenovo.