Какие ноутбуки россияне заказывали чаще всего на AliExpress в 2025 году

Какие ноутбуки россияне заказывали чаще всего на AliExpress в 2025 годуВы знаете, на что обратить внимание
Первое место занял Honor MagicBook X16 с большим 16-дюймовым экраном, мощным процессором и лёгким металлическим корпусом.
На втором месте оказался Xiaomi Redmi Book 16. Он привлёк внимание качественным экраном с плавной картинкой и хорошей автономностью — до 16 часов.
Третью строчку занял компактный и лёгкий Honor MagicBook X14. Быстрая зарядка — одна из главных особенностей устройства.
Также в рейтинг вошли модели Lenovo, включая Xiaoxin Pro 14 и ThinkBook 16+. Они тоже выделились качественными экранами и хорошей скоростью работы.
Любители игр чаще выбирали более крупные и мощные ноутбуки, такие как Thunderobot 911 Plus, MSI Katana 15 AI и Machenike Light 16 Pro.
Завершает десятку Honor MagicBook X16 Pro — улучшенная версия лидера рейтинга с более мощным процессором.