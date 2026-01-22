Какие планшеты чаще всего покупали россияне в конце 2025 года

Опубликовано 22 января 2026, 23:391 мин.
Какие планшеты чаще всего покупали россияне в конце 2025 годаСпрос на планшеты в России вырос почти в три раза
Россияне стали покупать планшетов почти в три раза больше в конце прошлого года по сравнению с тем же периодом 2024-го. Такие данные приводит AliExpress СНГ по итогам четвертого квартала 2025 года.
© Ferra.ru
Покупатели чаще всего выбирали устройства от Lenovo, OnePlus, Xiaomi и Blackview. Лидером продаж стал планшет Lenovo XiaoXin Pad Pro с большим 12,7-дюймовым экраном и мощной батареей.
В тройку самых популярных также вошли:
OnePlus Pad 3 — флагманская модель с чётким экраном и одним из самых производительных процессоров на рынке.
Lenovo Legion Y700 2025 — компактный игровой планшет с экраном на 165 Гц.
За весь 2025 год топ самых продаваемых планшетов на платформе выглядел вот так:
-
Xiaomi Redmi Pad
-
POCO Pad Global Version
-
Lenovo Xiaoxin Pad
-
Xiaomi Pad 7
-
Lenovo Xiaoxin Pad Pro
-
Teclast T60
-
Teclast P85T
-
Xiaomi Redmi Pad SE
-
Teclast T50 Plus
-
CHUWI Hi10X Pro
Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный