Какие планшеты чаще всего покупали россияне в конце 2025 года

Спрос на планшеты в России вырос почти в три раза
Россияне стали покупать планшетов почти в три раза больше в конце прошлого года по сравнению с тем же периодом 2024-го. Такие данные приводит AliExpress СНГ по итогам четвертого квартала 2025 года.
Покупатели чаще всего выбирали устройства от Lenovo, OnePlus, Xiaomi и Blackview. Лидером продаж стал планшет Lenovo XiaoXin Pad Pro с большим 12,7-дюймовым экраном и мощной батареей.

В тройку самых популярных также вошли:

OnePlus Pad 3 — флагманская модель с чётким экраном и одним из самых производительных процессоров на рынке.

Lenovo Legion Y700 2025 — компактный игровой планшет с экраном на 165 Гц.

За весь 2025 год топ самых продаваемых планшетов на платформе выглядел вот так:

  • Xiaomi Redmi Pad

  • POCO Pad Global Version

  • Lenovo Xiaoxin Pad

  • Xiaomi Pad 7

  • Lenovo Xiaoxin Pad Pro

  • Teclast T60

  • Teclast P85T

  • Xiaomi Redmi Pad SE

  • Teclast T50 Plus

  • CHUWI Hi10X Pro

