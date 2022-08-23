Каким будет новый ноутбук Xiaomi NoteBook Pro 120G

Согласно тизеру, ноутбук будет оснащён дисплеем 2,5K с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. В основе компьютера будут лежать процессоры Intel 12-го поколения. Ноутбук также будет предлагаться с графическим процессором NVIDIA на выбор.

Судя по рендерам, Xiaomi NoteBook Pro 120G будет выглядеть почти так же, как прошлогодние Mi NoteBook Pro и Mi NoteBook Ultra. Скорее всего, он будет иметь металлический цельный корпус, должен быть тонким и лёгким. И последнее, но не менее важное: ноутбук будет оснащён портом Thunderbolt (через USB Type-C), полноразмерным портом HDMI и разъёмом для наушников 3,5 мм.