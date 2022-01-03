Каким будет первый ноутбук с дискретной видеокартой Intel

В целом, Acer Swift X — это новое поколение ультратонкого 14-дюймового ноутбука. Такие устройства обычно оснащались нетребовательными процессорами, то есть их нельзя назвать полноценными игровыми моделями. Ноутбук 2021 года оснащался процессором 11-го поколения Tiger Lake-H35 или AMD Ryzen 5000U. Что касается графики, то актуальная модель предлагает RTX 3050 Ti на 40 Вт. Имея это в виду, можно предположить, что новое поколение ноутбука получит процессор Alder Lake-P U28 и Intel ARC DG2-128EU.

Кроме того, в корпус обновлённого Swift X внесены некоторые незначительные изменения, такие как дополнительный разъём USB Type-C. Ещё у модели 2022 года нет сканера отпечатков пальцев.

Acer Swift X должны официально представить на выставке CES 2022.