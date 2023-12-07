Каким будут новые планшеты iPad в 2024 году

Если все сбудется, то впервые в истории iPad Air будет представлен в двух размерах - привычном 10,9 дюйма и внушительном 12,9 дюйма.

Также в линейке iPad Pro могут появится OLED-дисплеи. Эта технология, известная яркими цветами и по-настоящему черным цветом, уже успела стать одной из «изюминок» iPhone.

Мощности iPad Pro возможно получат еще больше улучшений благодаря чипу M3. Наряду с этими чудесами iPad ожидают новые Apple Pencil и Magic Keyboard.