Ноутбуки и планшеты
15:12, 07 декабря 2023
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Каким будут новые планшеты iPad в 2024 году

Стоит ли обновляться

В 2024 году компания Apple, возможно, представит новый iPad. Чтобы вдохнуть новую жизнь в падающие продажи iPad, Apple готовится к запуску обновлённых моделей iPad Air и iPad Pro, сообщают аналитики и инсайдеры.

Каким будут новые планшеты iPad в 2024 году

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Если все сбудется, то впервые в истории iPad Air будет представлен в двух размерах - привычном 10,9 дюйма и внушительном 12,9 дюйма.

Также в линейке iPad Pro могут появится OLED-дисплеи. Эта технология, известная яркими цветами и по-настоящему черным цветом, уже успела стать одной из «изюминок» iPhone.

Мощности iPad Pro возможно получат еще больше улучшений благодаря чипу M3. Наряду с этими чудесами iPad ожидают новые Apple Pencil и Magic Keyboard.

Источник:MacRumors
Тег:
#iPad
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