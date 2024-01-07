Какой iPad стоит покупать в 2024 году

Кроме того, iPad Pro оснащён экраном с частотой обновления 120 Гц, поэтому дисплей выглядит более плавным, чем 60 Гц на более дешёвых iPad.

Несмотря на все перечисленные выше недостатки, эксперт порекомендовал к покупке iPad 10 по трём причинам. Во-первых, это хорошая цена. Во-вторых, это точно такой же iPad, как и все остальные, если только вам не нужны какие-то определённые функции. Для обычных задач типа использования приложений, просмотра видео, запуска игр он отлично подойдёт. Этот iPad обладает всем, что нужно большинству людей. В-третьих, iPad 10 получит обновления в 2024 году и в этом плане его ждёт меньше всего изменений.

iPad Mini 6 очень компактен. Он маленький, лёгкий, у него отличная производительность, есть Touch ID, поддержка Apple Pencil. Его тоже имеет смысл покупать в 2024 году.

Что касается iPad Air 5, то его лучше избегать, так как, по слухам, скоро должна выйти новая модель с более мощным чипом. То же самое касается iPad Pro 11" и 12,9", поскольку совсем скоро появятся обновлённые версии iPad Pro.