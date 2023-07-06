Какой планшет Apple iPad стоит покупать среди всех продающихся в 2023 г.

В актуальной линейке планшетов Apple iPad сегодня шесть моделей. Это iPad 9, 10, Air, Mini и Pro (11 и 12.9). Подробнее с характеристиками этих устройств вы можете ознакомиться ниже.

По скорости работы все модели, кроме iPad 9, ощущаются примерно одинаково. Да и самая старая модель в большинстве приложений показывает себя хорошо. Единственное, чем она отличается ещё от остальных, - частота обновления экрана в 60 Гц против 120 Гц у Pro.

Вполне предсказуемо, что в тестах лучше всего себя показывают iPad Pro 11 и 12.9, а хуже всего - iPad 9. Очень близки по производительности iPad 10 и Mini. При этом, как ни странно, iPad 9 оказывается временами лучше, чем современные планшеты на Android. Идеально подойдёт 9-я версия для игр (если вы нетребовательный пользователь), как читалка, как планшет для просмотра фильмов.

Со всеми задачами отлично будет также справляться iPad 10. У этой версии даже есть магнитная клавиатура. При помощи этого планшета вы сможете даже монтировать видео, и мощности хватит даже на 4К. Также этот планшет поддерживает стилус. Правда, работать в Final Cut, Logic Pro, с программами, рассчитанными на LiDAR, вы не сможете.

Отличаются друг от друга планшеты также экранами. Версии на iPad 9 и 10 поддерживают стилус первого поколения, в iPad Mini 6 и Air 5 используется уже IPS-экран без воздушной прослойки. Поэтому эти дисплеи менее яркие. На iPad Pro 11 стоит экран с частотой обновления 120 Гц, поэтому планшеты эти ощущаются максимально плавно. iPad Pro 12.9 отличается самым ярким экраном.

Самый странный и спорный планшет - это iPad Air 2022 года. Стоит он дороже, чем iPad 10, но предлагает практически те же функции. Разве что он чуть тоньше и имеет более мощный процессор М1. Вместо iPad Air 5 присмотритесь к iPad Air 4 (2020 года).

По автономности при стандартном пользовании планшетом хуже всех себя показывает iPad Pro 12.9 и iPad Air 5. Лучше остальных при этом были iPad 9 и 10.

iPad Mini 6 Gen подойдёт для тех, кто любит компактные устройства. Также это единственный планшет без возможности подключения к внешней клавиатуре.

Для работы в Logic Pro или Final Cut можете брать iPad 11 Pro. Также в про-версиях больше оперативной памяти: 8 или 16 ГБ. А из постоянной есть выбор из 128, 256 ГБ и 1,2 ТБ.

Микрофоны лучше всего тоже на Pro-версиях. Хуже остальных звук записывает, естественно, iPad 9. То же самое по динамикам.