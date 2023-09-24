Какой повербанк лучше брать для зарядки ноутбука

Какой повербанк лучше брать для зарядки ноутбукаЕсть несколько важных параметров
При помощи внешнего аккумулятора можно зарядить практически любой гаджет. В том числе ноутбук. Но на какие характеристики модели в этом случае стоит обращать внимание?
Обычные повербанки, при помощи которых заряжают смартфоны, не подходят для ноутбуков. Всё потому, что для их работы нужно брать более мощное устройство.
Прежде всего, вы должны убедиться, что аккумулятор, который у вас есть, совместим с тем или иным ноутбуком. Чаще всего подключается повербанк к ноутбукам при помощи USB-C, но на старых моделях может быть другой разъём.
Для подзарядки ноутбука минимальная мощность внешнего аккумулятора должна равняться 20000 мА*ч. Также обратите внимание на размер устройства: если оно маленькое, то, скорее всего, обладает и небольшой мощностью.
Если вы покупаете повербанк офлайн, прямо в магазине, то возьмите с собой ноутбук, чтобы сразу же проверить совместимость.