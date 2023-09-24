Какой повербанк лучше брать для зарядки ноутбука

Обычные повербанки, при помощи которых заряжают смартфоны, не подходят для ноутбуков. Всё потому, что для их работы нужно брать более мощное устройство.

Прежде всего, вы должны убедиться, что аккумулятор, который у вас есть, совместим с тем или иным ноутбуком. Чаще всего подключается повербанк к ноутбукам при помощи USB-C, но на старых моделях может быть другой разъём.