Какой ремонт ноутбука можно провести в домашних условиях

По его словам, модули оперативной памяти, а также хранилища SSD, аккумуляторы и динамики часто поддаются лёгкой замене дома. Все эти детали, как правило, являются модульными. Их легко достать из ноутбука — достаточно открутить несколько винтов и отсоединить шлейф.

Однако это относится не ко всем ноутбукам. Копычев призвал воздержаться от разборки и замены аккумуляторов в MacBook Pro, выпущенных после 2013 года, а также в MacBook Air 2017 года и новее.

Также, по его мнению, лучше не пытаться самостоятельно заменить клавиатуру. «Сегодня, как правило, клавиатура меняется вместе с топкейсом», — пояснил специалист.

Он также посоветовал обзавестись отвёрткой с магнитным наконечником и пластмассовыми шпателями.