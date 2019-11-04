Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:30
Китайцы изобрели планшет-чехол для смартфона
Да, в него на самом деле можно вставить смартфон
В сети опубликовали патентную документацию OPPO, в которой описано необычное устройство — планшет с гибким экраном и отделением под смартфон.
Информацией о девайсе поделился ресурс LetsGoDigital, а первым её опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO).
По рисункам к патенту видно, что планшет раскладывается как книга. В сложенном виде дисплей остаётся с внешней стороны. А вот на задней панели, на одной из половинок размещён специальный слот для смартфона. Судя по всему, устройство можно туда вставить и соединить с планшетом. После этого на экране смартфона будет отображаться система основного гаджета.
Сообщается, что оба устройства могут обмениваться энергией. То есть, возможна беспроводная зарядка.
Конечно, наличие патента не означает, что OPPO когда-нибудь выпустит реальную версию изобретения.
LetsGoDigital