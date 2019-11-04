Китайцы изобрели планшет-чехол для смартфона

Информацией о девайсе поделился ресурс LetsGoDigital, а первым её опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO).

По рисункам к патенту видно, что планшет раскладывается как книга. В сложенном виде дисплей остаётся с внешней стороны. А вот на задней панели, на одной из половинок размещён специальный слот для смартфона. Судя по всему, устройство можно туда вставить и соединить с планшетом. После этого на экране смартфона будет отображаться система основного гаджета.

Сообщается, что оба устройства могут обмениваться энергией. То есть, возможна беспроводная зарядка.

Конечно, наличие патента не означает, что OPPO когда-нибудь выпустит реальную версию изобретения.